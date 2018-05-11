Движение на Большеохтинском мосту ограничат из-за дорожных работ

В Петербурге из-за дорожных работ на Большеохтинском мосту, транспортному тоннелю со стороны Синопской набережной и путепроводу со стороны Малоохтинской набережной ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».

С полуночи 12 мая до 13:00 13 мая водители не смогут проехать по крайней правой полосе от Малоохтинской до Синопской набережной, а с 17:00 12 мая – по крайней правой полосе в обратном направлении.

С 22:00 до 06:00 ежедневно с 13 по 18 мая крайние правые полосы в обоих направлениях будут закрыты. Перекрывать движение будут и с 22:00 18 мая до 22:00 20 мая. При этом 19 и 20 мая закрывать часть крайние правые полосы проезжей части транспортного тоннеля в районе съезда с Большеохтинского моста на Синопскую набережную будут с 20:00 до 13:00.

По ночам с 20 по 25 мая ограничения на внутренних полосах в обоих направлениях будут действовать по ночам с 22:00 до 06:00. Они будут закрыты и в период с 22:00 25 мая до 22:00 27 мая, а также с по ночам 22:00 до 06:00 с 27 по 31 мая.

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