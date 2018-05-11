Петербургским застройщикам запретили сдавать жилые комплексы без благоустройства

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга запретила сдавать объекты без благоустройства прилежащей территории. Обязательства застройщиков будут закреплены в распоряжении, которое поручил подготовить глава ведомства Евгений Ким.

Компании обяжут подготавливать не только внутриквартальные дороги и тротуары, но и хозяйственные, игровые и спортивные площадки, устанавливать декоративные архитектурные сооружения и проводить озеленение территории.

В настоящее время специалисты Госстройнадзора проводят анализ проектной документации строящихся в Петербурге объектов. После этого застройщикам, которые продлили разрешение строительства и перенесли графики благоустройства земельных участков на межсезонье, выдадут предостережение. Его неисполнение станет отягчающим обстоятельством при проверках.

В ведомстве добавили, что строительные организации могут не дожидаться предостережение, а направить в Госстройнадзор откорректированный график работ с учетом сроков агротехнического периода.

Евгений Ким возглавил Госстройнадзор в начале апреля. До этого на протяжении почти десяти лет он занимал должность первого заместителя начальника службы.

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