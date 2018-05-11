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Милонов предложил Полтавченко присвоить Пулково имя Александра III

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© Фото: vk.com/toto.mato

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Депутат считает, что памятник императору, расположенный во дворе Мраморного дворца, стоит поставить возле аэропорта.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил присвоить аэропорту Пулково имя императора Александра III. Он направил письмо с инициативой губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, сообщило РИА «Новости».

«Целесообразным было бы присвоение международному аэропорту Пулково имени императора Александра Третьего, который был покровителем разработок прообразов первых самолетов», – считает Милонов.

Парламентарий выступил и за перенос памятника царю, расположенного во внутреннем дворе Мраморного дворца, на площадь перед Пулково, «и тем самым закрыть дискуссию о новом месте для этого великого монумента.

Милонов подчеркнул, что в Петербурге в конце XIX века зарождалась мировая авиация.

«Конструктор Можайский (Александр Федорович, – прим. ред.) именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту», – добавил депутат.

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Он отметил, что главный аэропорт Рима носит имя художника и изобретателя Леонардо да Винчи, а аэропорт в Сербии назван в честь ученого Николы Теслы.

Памятник Александру III, который правил Российской империей с 1881 года по 1894 год, был изготовлен в начале XX века. Изначально он располагался у Николаевского вокзала, который в настоящее время называется Московским. С 1937 года скульптура находилась в запасниках Русского музея, а в 1994 году ее разместили перед входом в Мраморный дворец.

В 2013 году министр культуры Владимир Мединский предложил переместить монумент. Он заявил, что памятнику «тесно» на нынешнем месте.

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