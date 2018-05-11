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Главу Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова задержали, у него нашли 700 млн рублей

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© Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости»

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Чиновника вместе с дочерью подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу задержало главу «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Григория Слабикова и его дочь Елену. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов утром 10 мая нагрянули с обысками в офис Слабикова на Моховой улице, в квартиру на Крестовском острове и загородный дом в Токсово. У чиновника нашли большое количество пачек денег, в том числе евро, и драгоценностей.

По предварительным данным, в одной из квартир главы управления Ростехнадзора по Северо-Западу обнаружено 33 млн рублей и почти 500 тыс. евро. С учетом средств, которые также хранились на банковских ячейках, оперативники обнаружили у Слабикова почти 700 млн рублей. Официальная зарплата чиновника за 2017 год составила 1,5 млн рублей.

Оперативные мероприятия в отношении руководителя Северо-Западного Ростехнадзора связаны с уголовным делом о хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций. Главу «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» подозревают в покровительстве организациям.

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