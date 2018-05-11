В Северной столице 11 мая ожидается до +22 градусов

Температура воздуха в Петербурге в пятницу, 11 мая, может подняться до рекордных в 2018 году значений. По данным городского управления МЧС России, в городе может потеплеть до +22 градусов.

Согласно информации синоптиков, на протяжении дня в Северной столице будет малооблачно и без осадков. Скорость ветра днем не будет превышать 8 м/с. Атмосферное давление в пятницу существенно меняться не будет.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что лето 2018 года в Северной столице будет теплым и сухим.

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