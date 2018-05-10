Режиссер «Агента национальной безопасности» Эрнест Ясан скончался после ДТП в Петербурге

В Петербурге скончался режиссер Эрнест Ясан. Он умер от травм, полученных в автомобильной аварии сообщила пресс-служба «Ленфильма».

По данным СМИ, он попал в ДТП на Парашютной улице 27 апреля, после чего находился в реанимации в тяжелом состоянии. Эрнест Викторович ушел из жизни 9 мая на 83-м году жизни.

В 1964 году Ясан окончил факультет драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии на Моховой улице (сейчас называется Российский государственный институт сценических искусств, — прим. ред.). Вскоре он пришел работать в «Ленфильм», с которым сотрудничал более 50 лет.

Славу режиссеру принесла картина «В моей смерти прошу винить Клаву К.», которую он снял вместе с Николаем Лебедевым. Также он известен по фильмам «Придут страсти-мордасти», «Сон в руку, или Чемодан», «Прости» и работам для телевидения – сериалам «Рэкет», «Агент национальной безопасности», «Крот» и другим.

«Даже свою дачу в поселке в Грузино режиссер превратил в настоящее произведение декоративного искусства, затейливо украсив фасады своего дома и расставив на территории участка скульптуры. Ленфильмовцы скорбят о кончине замечательного режиссера и художника, жизнь которого была отдана искусству», – добавили в пресс-службе киностудии.