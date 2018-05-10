В России хотят ввести наказание за вовлечение подростков в несогласованные митинги

Депутаты «Единой России» предложили ввести наказание для организаторов несанкционированных митингов за вовлечение подростков. В скором времени поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены на рассмотрение Государственной думы, сообщили «Известия».

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников незаконных мероприятий постоянно увеличивается. По данным МВД, за весь 2017 году в России задержали 475 подростков, а на акции оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь» 5 мая 2018 года – 223.

Зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный считает, что участие в несогласованных митингах может негативно отразиться на жизни детей и обернуться для них серьезными последствиями.

«Подростками руководит естественное для этого возраста протестное настроение, желание самоутвердиться, стать сопричастным большим событиям из взрослой жизни. Но зачастую они не осознают ни истинных политических мотивов организаторов таких акций, ни возможных последствий для себя», – сказал Выборный.

Предполагается, что «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии» будет грозить физическим лицам штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Должностным лицам придется платить от 50 до 100 тыс. рублей, а юридическим — от 200 до 250 тыс. рублей.

Акция протеста «Он нам не царь» прошла во многих городах за два дня до инаугурации Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 1600 человек: в Москве, Челябинске, Якутске, Тольятти, Краснодаре, Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске и Томске. Сам Алексей Навальный был задержан в Москве.

В Петербурге задержали более 200 человек, почти 80 из них приговорили к штрафу или аресту. Согласно официальным данным, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Узнать, как в Северной столице проходили протесты, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

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