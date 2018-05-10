Верховный суд РФ запретил блокировать сайты без ведома владельцев

Верховный суд России запретил блокировать сайты без ведома их владельцев и создателей. Об этом сообщила пресс-служба высшего судебного органа страны.

Согласно определению суда, на заседания о запрете доступа к интернет-порталам обязательно нужно привлекать людей, чьи права и законные интересы могут быть затронуты.

ВС РФ принял решение после жалобы владельца портала о криптовалютах Николая Тонкошкурова. Выборгский районный суд Петербурга в 2016 году постановил заблокировать сайт, поскольку он «способствует росту теневой экономики в стране и подрывает конституционный строй и авторитет России».

Дело рассматривалось без присутствия Тонкошкурова, после чего защита направила апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, который отказался рассматривать заявление.

Верховный суд РФ посчитал отказ «лишением административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда». Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, в этот раз с участием владельца.

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В апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сведений в интернете, «порочащих честь и достоинство» гражданина или юридического лица. Решение о запрете вступит в силу, если владелец сайта проигнорирует требование суда удалить информацию. В таком случае судебный пристав направит письмо в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к ресурсу в течение суток.

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