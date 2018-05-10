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Градозащитники: Министр культуры Мединский поручил снести казармы на Звенигородской ради МДТ

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© Фото: citywalls.ru

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Здание в центре Петербурга пытались спасти на протяжении нескольких лет, но его собираются снести уже в ближайшие дни.

Министерство культуры РФ приказало снести историческое здание на Звенигородской улице в Петербурге для строительства новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы. Об этом сообщило местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Бывшая казарма лейб-гвардии Семеновского полка, расположенная в доме № 7Б по Звенигородской, была построена в конце XVIII – начале XIX века.

Работы по строительству нового здания МДТ начались в конце 2015 года. Генпроектировщиком выступило АО «Театрально-декорационные мастерские», а субподрядчиком – ООО «Архитектурная мастерская Мамошина». Генеральный проектировщик получил аванс в размере 45 млн рублей, но Минкультуры расторгло договор с компанией, которая затем не смогла вернуть средства. Позднее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Затем строительство было поручено компании «Стройсоюз-СВ», однако Минкультуры также разорвало контракт на 2,5 млрд рублей из-за срыва сроков. Второй конкурс, в марте 2017 года, за 2 млрд рублей выиграла компания Бориса Ротенберга «Трансепт Групп». В июне того же года подрядчик приступил к работам на Звенигородской.

Градозащитники заявили, что вели переговоры с Северо-западной дирекцией Министерства культуры по строительству на протяжении нескольких месяцев. Они предлагали различные решения, которые позволили бы укрепить и сохранить аварийное здание. Тем не менее глава ведомства Владимир Мединский дал распоряжение снести казарму, что может произойти в ближайшие дни.

Депутаты Законодательного собрания вместе с активистами и членами совета по сохранению культурного совета подписали открытое письмо министру культуры. Они надеются повлиять не решение Мединского. Копии письма направят премьер-министру Дмитрию Медведеву, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и и.о. главы администрации президента РФ Антону Вайно.

Новую сцену МДТ должны сдать к концу 2019 года. Общая площадь здания составит 23,5 тыс. кв. метров. Зрительный зал будет рассчитан на 600 мест, а камерная сцена – на 75 мест. В 2018 году закончится строительство самого комплекса, а еще через год завершится поставка театрального оборудования.

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