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СМИ: Путин откроет Крымский мост 15 мая

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© Фото: Instagram / @krymsky_bridge

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В середине месяца глава РФ будет находиться с рабочим визитом в Краснодарском крае, который и будет соединен мостом с Крымом.

Официальное открытие Крымского моста состоится 15 мая, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на информированный источник. Торжественную церемонии посетит президент России Владимир Путин.

«Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая, – прим. ред.). В крайнем случае, все сдвинется на день», – сказал источник, близкий к Кремлю.

Дата запуска движения по мосту через Керченский пролив выбрана исходя из рабочего графика главы РФ. В понедельник, 14 мая, он будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза в Сочи, расположенном неподалеку от краснодарского курорта. Уже 18 мая Путин проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Информацию об открытии переправы подтвердили крымские байкеры, которые намерены проехать по мосту вместе с членами мотоклуба «Ночные волки». Владимир Путин давно знаком с их лидером Александром «Хирургом» Залдостановым, который присутствовал на инаугурации президента 7 мая.

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильная часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, будет открыта в мае 2018 года.

Украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство Крымского моста. Он заявил, что жители Украины будут им пользоваться после «возвращения» полуострова Киеву.

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