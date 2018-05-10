Больше 10 млн россиян участвовали в акции «Бессмертный полк»

В памятной акции «Бессмертный полк» в России приняли участие около 10,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что по всей стране в рамках акции состоялось более 2,9 тыс. мероприятий. По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, в Северной столице с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вышли более 1 млн человек.

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По Невскому проспекту 9 мая вместе с горожанами прошел и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он назвал «Бессмертный полк» «важной объединительной акцией», которая говорит о связи поколений в России.

Видео: vk.com/Nik.Agapov

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз проходит в день Победы в России и других странах мира. В прошлом году участниками шествия в Северной столице стали более 700 тыс. человек. Впервые подобное шествие прошло в Томске в 2012 году по инициативе журналистов Томской медиа-группы.

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