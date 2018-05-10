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Возле арки Главного штаба разместили скульптуру о противостоянии Роскомнадзора и Telegram

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© Фото: vk.com/hioshi1
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    Работу уличного художника Hioshi разрушили вскоре после ее появления на Большой Морской.

    В Петербурге на пешеходной части Большой Морской улицы появилась скульптура, посвященная борьбе Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Ее сделал местный уличный художник Hioshi.

    Из оргалита, декоративного бетона и керамики он создал фигуру бумажного самолетика, который давит маленькую ладонь, держащий каменный топор с логотипом Роскомнадзора.

    «Играя в «Камень ножницы бумага», я всегда задавался вопросом, какая механика победы бумаги над камнем. С ножницами, бумагой и камнем все ясно, а как может побеждать бумага? Благодаря РКН теперь мне понятно: бумажный самолетик роняет репутацию ведомства, размазывает их профессиональные навыки, и побеждает тот каменный топор, с которым РКН пытается с этим самолетиком бороться», – передает TJ слова Hioshi.

    Скульптуры вскоре после ее появления разрушили неизвестные, сообщили очевидцы в социальных сетях.

    Бумажный самолетик – не первая работа Hioshi, посвященная Telegram. В середине апреля он разместил на набережной реки Мойки в Петербурге глиняную скульптуру под названием «Право на тайну переписки: сотрудник спецслужб перечитывает любовное послание молодого человека, адресованное не ему».

    Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхода ограничений.

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    Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться Telegram. Он сказал, что ему запросто можно написать в мессенджере.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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