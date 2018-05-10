У главы Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова нашли пачки евро и множество украшений (ФОТО)

Экономическая полиция во время обысков у главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова обнаружила имущество, которое не соответствует его декларации за 2017 год. Об этом сообщила «Фонтанка».

Во время оперативных мероприятий, которые, предположительно, состоялись в квартире чиновника на Крестовском острове, сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество драгоценностей, часов и пачек денег, в том числе евро. Обыски прошли и в роскошном загородном доме Слабикова в Токсово.

Видео: YouTube / Иван Иванов

Согласно официальным данным, за 2017 год глава Северо-Западного Ростехнадзора заработал 1,5 млн рублей. Его супруга получила значительно больше – 2,5 млн рублей.

Полицейские отметили, что большинство драгоценностей еще не распаковано. Они подчеркнули, что «наши удачно зашли».

Обыски у Слабикова начались утром 10 мая. Они связаны с уголовным делом о хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций. Главу «Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» подозревают в покровительстве организациям.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: fontanka.ru