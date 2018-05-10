В Петербурге 10 мая будет тепло и сухо

В Северной столице 10 мая ожидается хорошая погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно данным синоптиков, воздух в Петербурге прогреется до +17 градусов. Осадки в городе не ожидаются, на протяжении дня будет малооблачно.

Атмосферное давление в четверг существенно меняться не будет.

С 10 мая в Петербурге завершился отопительный сезон. Батареи перестали прогревать из-за потепления в городе.

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