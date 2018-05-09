У Казанского собора прошла акция «Народный хор Победы»

В Петербурге возле Казанского собора состоялась традиционная праздничная акция «Народный хор Победы». Она приурочена к годовщине окончания Великой Отечественной войны.

В полдень 9 мая на Невском проспекте собрались сотни петербуржцев, которые спели знаменитые фронтовые песни. В центре города прозвучали композиции «Темная ночь», «Катюша», «В землянке» и другие произведения.

К акции присоединились и прохожие, которые не смогли остаться в стороне от памятного события.

Утром 9 мая на Дворцовой площади состоялся парад Победы. В нем участвовали более 4,5 тыс. военных.

В небе над городом пролетели несколько десятков самолетов и вертолетов. В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что летчики провели около 500 часов в небе, репетируя парад Победы.

В 14:00 на Невском проспекте началось шествие под флагами фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. Сразу после колонны на ретроавтомобилях проедут ветераны, а затем начнется акция «Бессмертный полк». В 22:00 над Невой прогремит праздничный салют.