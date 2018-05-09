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На Дворцовой площади завершился парад Победы (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @olgarassalova
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    Петербург с размахом отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

    В Северной столице завершился торжественный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он прошел на Дворцовой площади.

    Парад принял командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов. На трибунах, расположенных на Дворцовой, присутствовали не только ветераны войны, блокадники и труженики тыла, но и представители власти Петербурга, в том числе губернатор Георгий Полтавченко и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

    В параде участвовали около 4,5 тыс. военных. Традиционно в самом центре Северной столицы собралась и техника. Колонну возглавили танки Т-34-76, один из символов Победы, Т-34-85 и ИС-3. Петербуржцы и гости города также смогли увидеть современное вооружение, в том числе комплексы «Искандер-М».

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    В небе над городом пролетели несколько десятков самолетов и вертолетов. В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что летчики провели около 500 часов в небе, репетируя парад Победы.

    В 14:00 на Невском проспекте начнется шествие под флагами фронтов, участвовавших в освобождении Ленинграда. Сразу после колонны на ретроавтомобилях проедут ветераны, а затем начнется акция «Бессмертный полк». В 22:00 над Невой прогремит праздничный салют.

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