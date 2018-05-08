Ростральные колонны зажгут 9 мая в честь Дня Победы

В Петербурге 9 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне зажгут Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе «ПетербургГаз».

Жители и гости Северной столицы в торжественный день смогут увидеть огонь утром и вечером. Факелы на колоннах будут гореть в период с 9 до 12 часов и 17 до 23 часов.

Один из наиболее известных символов Петербурга зажигают несколько раз в год. Огонь на колоннах появляется в дни главных городских и всероссийских праздников, в том числе 27 мая в День города, 27 января в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады и на Алые паруса в июне.

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В центре Петербурга 9 мая пройдут сразу несколько торжественных мероприятий. По Невскому проспекту на ретроавтомобилях проедут ветераны войны, а также там состоится акция «Бессмертный полк», в связи с чем в городе частично будет ограничено движение.

Петербургское метро в ночь на 10 мая будет работать без перерывов, а в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы, 9 мая часть станций изменит режим работы. В городе также не будут разводить мосты.

По данным главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в праздничный день в городе будет около +14 градусов. Дождь не ожидается, поэтому носить с собой зонт не обязательно.