Географию планируют сделать обязательным экзаменом для выпускников школ

Министерство образования и науки России намерено добавить географию в список обязательных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили «Известия».

Согласно проекту, разработанному рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Минобрнауки, учащихся в конце средней школы заставят изучать географию своего региона. Авторы концепции объясняют это «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

В настоящее время географию в рамках ЕГЭ сдают около 20-22 тыс. выпускников ежегодно, при этом обществознание выбирают почти 400 тыс. человек.

Первый вице-презиеднт РГО Николай Касимов заявил, что сейчас предмет не требуется для поступления на некоторые географические факультеты педагогических вузов.

«Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут», — добавил он.

Предположительно, концепция РГО и Минобрнауки будет принята до конца мая. В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время кардинальные изменения в ЕГЭ не планируются.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании попечительского совета РГО в Петербурге. Он поручил разработать новый атлас мира, который не искажает «географическую правду».

Путин отметил, что в настоящее время с карты мира вытесняются названия, которые давали отечественные исследователи и путешественники.

«Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота», — сказал глава РФ.

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