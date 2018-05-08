Подельник полковника МВД Тимченко получил условный срок до делу о взятке в 100 млн рублей

Смольнинский суд Петербурга вынес вердикт по делу предпринимателя Константина Марченкова. Его признали виновным в получении взятки, которая якобы предназначалась для полковника МВД Юрия Тимченко.

Следствие установило, что Тимченко знал об уголовном деле в отношении ООО «Деловые линии» о неуплате налогов в размере почти 1,9 млрд рублей. Экс-руководитель главного управления собственной безопасности по СЗФО неоднократно требовал от представителя компании передать через Марченкова и бизнесмена Сергея Зиновенко не менее 100 млн рублей за способствование прекращению уголовного дела и ареста счетов.

Вечером 8 декабря 2016 года предпринимателей задержали на парковке торгового центра «Галерея». Марченков и Зиновенко в тот момент получили от «Деловых линий» муляж денежных средств в размере 50 млн рублей для передачи Тимченко.

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Марченков признал свою вину и раскаялся. Гособвинение просило назначить ему лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а защита — наказание, не связанное с лишением свободы.

Смольнинский суд приговорил бизнесмена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в таком же размере.

Дело Тимченко с участием Зиновенко будет слушаться в суде с 15 мая. Полковник МВД свою вину не признал.

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