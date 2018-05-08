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Telegram обжаловал решение Верховного суда о предоставлении ключей шифрования

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Защита мессенджера настаивает, что тайна переписки должна распространяться на способы дешифровки информации.

Юристы правозащитной организации «Агора», предоставляющие интересы Telegram, обжаловали отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования. Об этом сообщил руководитель группы Павел Чиков.

Адвокаты считают, что на информацию, которую запрашивает спецслужба, должна распространяться тайна переписки. По их мнению, с помощью ключей шифрования ФСБ сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram».

Оспариваемый приказ предусматривает обязанность компании передать ФСБ России ключи дешифрования, которые позволили бы получить доступ к переписке всех пользователей данного мессенджера, а не только лиц, заподозренных в преступлениях.

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Доступ к Telegram будет закрыт до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

Позицию суда и Роскомнадзора, заблокировавшего Telegram, поддерживает ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности Алексей Фененко, сообщил «Политэксперт». По его мнению, отсутствие законодательного регулирования делает мессенджер привлекательным для террористов.

Фененко заявил, что «любые криминальные группы давно уже научились использовать социальные сети и мессенджеры». По его словам, это связано с тем, что трудно привлечь кого-то к ответственности.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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