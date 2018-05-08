Запуски ракет с космодрома Восточный под угрозой срыва из-за импортозамещения

Запуски с космодрома Восточный, запланированные на 2018 год, могут отложить из-за неготовности спутников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

По его словам, задержки связаны со внедрением импортозамещения и «рядом других причин». Предположительно, с Восточного в 2018 году смогут запустить только одну ракету вместо двух. В случае увеличения отставания от графика оба пуска состоятся в начале 2019 года.

Несмотря на это, инфраструктура космодрома полностью готова к работе в штатном режиме, как и часть другого оборудования

«Есть подтверждение готовности ракет-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М» 2-2», — добавил источник.

Предполагалось, что первым на орбиту запустят «Метеор-М», после чего туда отправятся космические аппараты.

К настоящему времени на Восточном было проведено три запуска. Первый состоялся в апреле 2016 года, через четыре месяца после первоначального срока. Вторая ракета-носитель отправилась на орбиту в ноябре 2017 года, вскоре были потеряны аппарат «Метеор-М» и еще 18 спутников. Третий запуск прошел в феврале 2018 года.

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В конце 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на космодроме Восточный, а по другому эпизоду хищения летом того же года проектировщика Сергея Островского приговорили к пяти годам заключения.

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