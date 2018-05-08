Отопительный сезон в Петербурге завершится в ночь на 10 мая

В Петербурге с 00:00 10 мая завершится отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. Распоряжение о прекращении подачи тепла подписал председатель комитета Андрей Бондарчук.

Подачу тепла прекратят в связи с потеплением в Северной столице. Окончание сезона регулируется правилами, утвержденными Правительством РФ и Смольным. Теплоснабжающим организациям Северной столицы до начала следующего сезона поручено провести испытания тепловых сетей.

С 4 мая в Петербурге началось периодическое протапливание жилых домов. Горячую воду в батареи продолжили подавать только в социальные учреждения.

В прошлом году из-за холодной погоды режим периодического протапливания ввели только 17 мая. Решение о прекращении теплоснабжения принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.

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