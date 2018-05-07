Бессмертный полк пройдет по Невскому проспекту 9 мая в 15:00

В Петербурге 9 мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Ее участники пройдут с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Все желающие присоединиться к акции будут собираться на Невском проспекте в 14:00. На участке от площади Александра Невского до Суворовского проспекта в это время сформируют колонну, которая в 15:00 пойдет до Дворцовой площади.

По Невскому проспекту в День Победыпройдет пешая колонна под флагами фронтов, которые участвовали в освобождении Ленинграда от фашистской блокады. За ними проедут ретроавтомобили с ветеранами, после чего уже начнется акция «Бессмертный полк».

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На период всех мероприятий на Невском проспекте будут поэтапно перекрываться близлежащие улицы. Водителей просят учитывать изменения движения.

Список ограничений:

С 13:15 до 17:00 по 2-й Советской улице от Суворовского проспекта до Лиговского проспекта, Суворовскому проспекту от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, Греческому проспекту от 2-й Советской улицы до 5-й Советской улицы, на площади Восстания;

С 13:45 до 18:00 по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади;

С 14:30 до 15:30 по нечетной стороне Марсова поля от набережной реки Мойки до Миллионной улицы;

С 17:00 до 20:00 по Дворцовому проезду, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста;

С 21:00 до 23:00 по Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной, Дворцовому мосту и Биржевой площади.

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