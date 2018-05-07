В Шушарах у новой станции метро откроют перехватывающую парковку на 630 мест

Возле строящейся станции метро «Шушары» появится перехватывающая парковка. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Государственный контракт на работы получило АО «Петербургские дороги». Подрядчик должен до 25 июля подготовить проект стоянки, которая вместит 630 машин и станет самой крупной в Петербурге. Площадь парковки составит около 15,8 тыс. кв. м.

На стоянке появится терминал автоматизированный оплаты, видеонаблюдение и электронное табло, на котором будет отображаться количество свободных мест. Предполагается, что парковка появится до конца 2018 года.

Станция метро «Шушары» станет конечной на Фрунзенско-Приморской линии. Она в настоящее время строится вместе с «Проспектом Славы» и «Дунайской» в составе второй очереди Фрунзенского радиуса, которую должны сдать до конца года. Рядом с «Шушарами» появится электродепо «Южное».

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