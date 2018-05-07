Перед инаугурацией Путина в Петербурге появилось граффити с отсылкой к путчу 1991 года

Арт-группа «Явь» на стене одного из домов Петербурга нарисовала граффити, посвященное инаугурации Владимира Путина. Уличные художники изобразили нескольких балерин, сделав отсылку к путчу 1991 года, во время которого по телевизору показывали балет «Лебединое озеро».

«Обычно к своим работам мы пишем довольно объемные тексты, раскрывающие их тему. Нам есть что сказать и в этот раз, но глава 29, статьи 280 и 280.1 УК РФ (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и публичные призывы к экстремизму, – прим. ред.). Поэтому лишь отметим, что лучше бы сейчас показывали «Лебединое озеро». Одновременно на всех телеканалах», – заявили художники.

Члены «Яви» не говорят, в какой части города появилось граффити. Они обещают раскрыть информацию через несколько дней.

Владимир Путин на выборах президента РФ в марте 2018 года набрал почти 77% голосов. Второе место осталось за представителем КПРФ Павлом Грудининым – 11,77% голосов, тройку замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% голосов.

В преддверии инаугурации Путина 5 мая в Петербурге и других городах России состоялась акция оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь». По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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