В Петербурге 7 мая потеплеет до +18 градусов

В Северной столице в понедельник, 7 мая, ожидается хорошая погода. По данным городского управления МЧС России, осадков не будет, а температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Петербурге ожидается переменная облачность. Скорость западного ветра днем будет достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться.

Световой день продлится 16 часов 29 минут. Рассвет – 04:41, закат – 21:10.

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