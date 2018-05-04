Петербургские кофейни 19 мая присоединятся к «Эспресс-помощи» бездомным

В Северной столице в десятый раз пройдет акция «Эспресс-помощь», призванная помощь бездомным людям. Ее организатором выступает благотворительная организация «Ночлежка».

В субботу, 19 мая, жители и гости Петербурга смогут приобрести в одном из десятков заведений чашку кофе, а вырученные средства направят на помощь нуждающимся.

В «Ночлежке» отметили, что волонтеры «Ночного автобуса» ежедневно кормят около 200 нуждающихся. Расходы на одного человека составляют 72 рубля, что в несколько раз дешевле стоимости чашки кофе.

За девять предыдущих акций для нуждающихся удалось собрать почти 1,6 млн рублей. Представители организации заявили, что средств хватило на реабилитацию 197 человек.

«"Эспресс-помощь" становится доброй петербургской традицией. С каждой акцией растёт список кофеен, и многие участники поддерживают "Ночлежку" на протяжении нескольких лет», — подчеркнул председатель благотворительной организации Григорий Свердлин.

Узнать подробности кофейной акции можно в официальном сообществе. Там же указан список всех заведений, участвующих в «Эспресс-помощи».

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