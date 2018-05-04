«ВКонтакте» разрабатывает собственный аналог каналов в Telegram

В социальной сети «ВКонтакте» появится возможность создавать каналы, которые будут похожи на аналогичную функцию мессенджера Telegram. Об этом сообщил портал «Код Дурова» со ссылкой на закрытое сообщество «Багосы».

В исходном коде одного из приложений соцсети были обнаружены фрагменты, которые позволили сделать вывод о разработке каналов. Позднее специалисты проверили функцию и убедились, что она уже работает в тестовом режиме.

Дмитрий Лушников, глава пиар-департамента «ВКонтакте», заявил, что о запуске новых возможностей «в ближайшее время речи не идет».

«Мы на постоянной основе проводим закрытые тестирования разной функциональности чатов и других сервисов», – добавил он.

Каналы напоминают чаты социальной сети, но подписчики не могут оставлять в них своих комментарии.

Социальная сеть «ВКонтакте» была основана Павлом Дуровым. В 2013 году инвестиционный фонд United Capital Partners выкупил 48% акций, после чего у разработчика возник конфликт с акционерным составом. К концу года он продал всю долю соцсети и в 2014 году покинул пост гендиректора. В настоящее время «ВКонтакте» владеет Mail.Ru Group.

За год до ухода Дуров выпустил мессенджер Telegram, который позднее стал его основным проектом. При создании сервиса основной упор он сделал на безопасность передачи данных.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

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