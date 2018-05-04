Картина дня: слухи о теракте на ЛАЭС, запрет беспилотников в Петербурге и закрытие съезда с КАД

Самой обсуждаемой темой дня, по версии «Монитора», стали сообщения о готовящемся теракте на Ленинградской АЭС. Петербургские СМИ сначала рассказали о предупреждении, которое якобы разослала Росгвардия, а затем писали опровержение от службы.

Информацию о возможном теракте на объектах атомной энергетики разместила у себя «Фонтанка». По данным издания, Росгвардия предупредила руководство ЛАЭС о планирующейся атаке в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина, назначенной на 7 мая. По словам представителей ведомства, террористы могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Подмосковье на 37-летнюю женщину.

Сотрудник департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Юлия Афанасьева опровергла информацию.

«Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет», – передают «Народные новости» ее слова.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стал запрет на использование дронов в Петербурге на время Чемпионата мира по футболу. Первыми об этом сообщили «ЗакС.ру» (13:20), 78.ru (13:35) и «Деловой Петербург» и Regnum (14:15).

На время проведения Чемпионата мира по футболу в Петербурге запретят запускать в небо беспилотники, сообщили в комитете по транспорту. Полеты всех воздушных судов на Северной столицей будут проходить только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на мировом первенстве.

Радиус зоны составит 110 километров. Нарушителей правил будут наказывать по административной статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Она предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или приостановку деятельности организации на срок до 90 суток.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля. Его примут 11 городов, в том числе Северная столица, где состоится полуфинал турнира.

Третьей темой пятницы, согласно «Монитору», стало перекрытие съезда с КАД на Московское шоссе в ночь на 7 мая. Оперативнее всех об этом написали «Питерец» (14:40), «Агентство Бизнес Новостей» (15:00) и «Деловой Петербург» (15:15).

Развязка Кольцевой автодороги Петербурга с Московским шоссе будет закрыта на восемь часов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения на съезде №10 связаны с дорожными работами. Водители не смогут воспользоваться развязкой с 22:00 6 мая до 06:00 7 мая.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Аргументы и факты в Петербурге», «Деловой Петербург».