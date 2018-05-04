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Правительство РФ хочет ввести штрафы за торговлю санкционными товарами

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Есть запрет на коммерческое использование запрещенной продукции, но наказание за это не предусмотрено.

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий штрафы за торговлю санкционными товарами. Об этом сообщил «Политэксперт».

Предполагается, что наказание будет введено не только за торговлю, но и перевозку, хранение и переработку запрещенных продуктов. Штрафы не будут касаться продуктов, которые были куплены для личного пользования.

Физическим лицам за нарушение придется платить до 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 50 тыс. рублей, а юридическим – от 70 до 100 тыс. рублей. Незаконную продукцию будут конфисковать.

Представитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что в настоящее время в России есть запрет на коммерческую деятельность с санкционными товарами, однако наказания за это предусмотрено не было.

«В результате федеральное правительство решило предусмотреть ответственность за такое правонарушение. Шансы на принятие такого законопроекта, я думаю, стопроцентные. Потому что если есть обязательство, то его нарушение обязательно должно предусматривать ответственность. Это нормальная практика», – заявил он.

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Власти России хотят ввести уголовную ответственность для компаний, которые, работая на территории РФ, исполняют санкции США. Нововведение будут распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. По словам экспертов, сложилась «ненормальная практика», когда решениями Вашингтона руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.

В начале апреля власти США ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

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