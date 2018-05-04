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В России изменились правила техосмотра автомобилей

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© Фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»

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Одним из нововведений стала записать технического осмотра на видео, чтобы пресекать различные нарушения.

В России в пятницу, 4 мая, вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 апреля.

Прежде диагностическую карту выдавали только машинам, которые соответствовали всем обязательным требованиям безопасности. Теперь документ смогут получить любые транспортные средства, при этом в карте будут указаны несоответствующие требования. В случае, если сотрудники Госавтоинспекции остановят такую машину, водителю придется платить штраф.

Другим изменением станет процесс проведения диагностики. Ее будут фиксировать на видео, поэтому операторам, которых уличат в выдаче фиктивного документа, грозит штраф или лишение свободы.

В прошлый раз правила техосмотра были ужесточены в феврале 2018 года. Обязательным требованием стал досмотр аптечки, а бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки на фарах признали незаконными.

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