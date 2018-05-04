На Малой Конюшенной снесли ярмарку Минпромторга России

Власти Петербурга снесли ярмарку Министерства промышленности и торговли РФ на Малой Конюшенной улице. Павильоны по инициативе Центра повышения эффективности использования госимущества начали демонтировать в пятницу, 4 мая, в районе 15:00, сообщила «Фонтнка».

Третья Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля открылась в центре города 1 мая. На информационных стендах указаны логотип Минпромторга и приписка «При поддержке Правительства Санкт-Петербурга».

Торговцы рассказали, что не ожидали негативной реакции Смольного. Они отметили, что были уверены в законности ярмарки, на которую, как оказалось, не было необходимых документов.

Тендер Минпромторга на проведение мероприятия выиграло ООО «Городской праздник», однако торговая территория на Малой Конюшенной не вошла в реестр ярмарок, заявили в комитете по потребительскому рынку. Представитель оператора Павел Асламов отказался прокомментировать ситуацию.