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На Малой Конюшенной снесли ярмарку Минпромторга России

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© Фото: vk.com/id193562318
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    Смольный демонтировал павильоны в центре Петербурга из-за отсутствия необходимых разрешений.

    Власти Петербурга снесли ярмарку Министерства промышленности и торговли РФ на Малой Конюшенной улице. Павильоны по инициативе Центра повышения эффективности использования госимущества начали демонтировать в пятницу, 4 мая, в районе 15:00, сообщила «Фонтнка».

    Третья Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля открылась в центре города 1 мая. На информационных стендах указаны логотип Минпромторга и приписка «При поддержке Правительства Санкт-Петербурга».

    Торговцы рассказали, что не ожидали негативной реакции Смольного. Они отметили, что были уверены в законности ярмарки, на которую, как оказалось, не было необходимых документов.

    Тендер Минпромторга на проведение мероприятия выиграло ООО «Городской праздник», однако торговая территория на Малой Конюшенной не вошла в реестр ярмарок, заявили в комитете по потребительскому рынку. Представитель оператора Павел Асламов отказался прокомментировать ситуацию.

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