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На вокзалах Царского Села и Зеленогорска открыли велопрокат с некачественными велосипедами

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© Фото: пресс-служба ОЖД

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Жителям и гостям пригородов Северной столицы предлагают пользоваться отечественным транспортом, который часто критикуют специалисты.

На пригородных железнодорожных станциях Царское Село и Зеленогорск появились станции велопроката с некачественными велосипедами. 

Для велопроката используются недорогие отечественный двухколесный транспорт «Stels Десна Вояж», о которых негативно отзываются любители и профессионалы.

Специалисты критикуют детали, из которых он состоит, в том числе педали, цепь, спицы и другие элементы. Они отмечают, что велосипеды нередко ломаются и нуждаются в частом ремонте. 

Час проката стоит 150 рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Взять велосипед на сутки можно за 500 рублей. 

Заместитель начальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств по развитию Денис Трикашный отметил, что в прошлом году велопрокат пользовался популярностью. По итогам сезона руководство обсудит возможность увеличения числа станций с точками проката. 

В марте 2018 года петербургские чиновники заявили о намерении открыть велошеринг вместе с китайской фирмой Mebike. Система, которая позволяет сначала взять, а потом оставить велосипед в любом удобном месте, пользуется большим спросом в Поднебесной.

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