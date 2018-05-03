Власти Петербурга не утверждали проект нового здания музея Достоевского

Проект нового здания музея Достоевского в Петербурге не поступал на рассмотрение Смольного. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев со ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина.

Парламентарий заявил, что обращался к Албину в связи с недовольствами петербуржцев, которые выступают против строительства здания. Новый комплекс, который появится на месте сквера в Кузнечном переулке, будет выполнен в неоконструктивистском стиле с застекленным фасадом.

Вице-губернатор отметил, что участок, где построят здание, примыкает к двум домам, которые признаны объектами культурного наследия. Строительство может быть разрешено только после соответствующей экспертизы. Несмотря на это, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, а также комитет по градостроительству и архитектуре еще не получали проектной документации.

Ковалев заявил, что считает правильной идею расширения музея Достоевского, однако она не может идти вразрез с интересами горожан и историческим обликом Кузнечного переулка.

«Я донесу до Градостроительного совета эту позицию и буду отстаивать ее на всех этапах принятия решения по данному проекту», — добавил депутат.

В начале апреля Игорь Албин сказал, что Фонд поддержки и развития музея Ф.М. Достоевского «Петербург Достоевского» обратился с инициативой о расширении музея в связи с грядущим 200-летием со дня рождения писателя. Предполагается, что в новом пятиэтажном корпусе площадью 2100 кв. м появится театральный зал, кафе, интерактивная библиотека и другие помещения.

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