В Петербурге заключили контракты на велодорожки в центре города

Власти Петербурга заключили контракт на проектирование новых велосипедных маршрутов в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Проектированием займется ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология"». Стоимость госконтракта составит 7,6 млн рублей, средства выделены в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

В Адмиралтейском районе новые дорожки пройдут от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. В Василеостровском районе маршрут проложат по Большому проспекту В. О. от 1-й линии В.О. до Наличной улицы.

Подрядчик до конца лета должен подготовить проект размещения маршрутов, а до конца осени – проект модернизации светофоров.

В 2017 году в Петербурге появилось около 40 км новых велодорожек. Планируется, что в текущем году в городе обустроят маршруты почти такой же протяженности.

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Фото: gcup.spb.ru