  • 4 Май 2018
USD 04.05.2018 63.4860 +1.4863
USD ММВБ 00:05 63.0207  
EUR 04.05.2018 76.1261 +0.9205
EUR ММВБ 00:05 75.5581  
Нефть($) 03.05.2018 73.69 +0.85
Нефть(p) 03.05.2018 4678.28 +162.22

В Петербурге заключили контракты на велодорожки в центре города

Автор:


© Фото: vk.com/id3157

Темы дня

Работы обойдутся в 7,6 млн рублей, средства были выделены в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

Власти Петербурга заключили контракт на проектирование новых велосипедных маршрутов в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Проектированием займется ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология"». Стоимость госконтракта составит 7,6 млн рублей, средства выделены в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

В Адмиралтейском районе новые дорожки пройдут от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. В Василеостровском районе маршрут проложат по Большому проспекту В. О. от 1-й линии В.О. до Наличной улицы.

Подрядчик до конца лета должен подготовить проект размещения маршрутов, а до конца осени – проект модернизации светофоров.

В 2017 году в Петербурге появилось около 40 км новых велодорожек. Планируется, что в текущем году в городе обустроят маршруты почти такой же протяженности.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: gcup.spb.ru

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в мае

    Празднование Дня города, концерт рок-группы, в которой играет Джонни Депп, и торжественное открытие фонтанов в Петергофе – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия мая.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram