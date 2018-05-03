Комендантский проспект станет длиннее на 700 метров

Комендантский проспект удлинят от Глухарской улицы до реки Каменки. Шестиполосный участок почти в 700 метров обустроит застройщик Setl City, сообщила пресс-служба компании.

Разрешение на строительство уже выдано, работы начнутся в 2018 году и завершатся в следующем году. Предполагается, что на магистрали появятся боковые проезды, разделители, ограждения и газоны.

В настоящее время протяженность Комендантского проспекта составляет около 2,5 км. Он начинается от Комендантской площади и заканчивается на перекрестке с Нижне-Каменской улицей.

Компания Setl City известна по ряду скандальных проектов в Петербурге. В 2018 году на проспекте Энергетиков был сдан жилой комплекс «ЗимаЛето», рядом с которым расположен лакокрасочный завод «Тиккурила». Местные жители жалуются на шум от производства и на запах краски.

Setl City занималась строительством ЖК «Планетоград», находящегося в защитной зоне Пулковской обсерватории. После нескольких лет борьбы с активистами компания проиграла суд, который постановил остановить возведение комплекса.

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