Центр Петербурга встал в пробках из-за ремонта Невского проспекта

В центральной части Северной столицы в связи с ремонтом Невского проспекта образовались серьезные пробки.

Одними из наиболее загруженных магистралей оказались набережная реки Фонтанки, Литейный проспект и часть Садовой улицы от Гостиного двора до Михайловского замка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает 3 км/ч.

Заторы образовались на Невском проспекте от площади Восстания до площади Александра Невского, в начале Набережной обводного канала и в районе Сенной площади.

Со среды, 2 мая, рабочие ремонтируют участок Невского от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта. В период по 13 мая будут закрываться и другие части главной магистрали города.

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