В Петербурге 3 мая будет тепло и преимущественно без осадков

В Северной столице в четверг, 3 мая, ожидается хорошая погода. По данным городского управления МЧС России, на протяжении всего дня будет преимущественно без осадков.

Утром в городе прогнозируют слабый туман, а днем – переменную облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Рассвет – 04:52, закат – 21:00.

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