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В Петербурге 3 мая будет тепло и преимущественно без осадков

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© Фото: Instagram / @milena_notes

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Воздух в городе на Неве прогреется до 14 градусов тепла.

В Северной столице в четверг, 3 мая, ожидается хорошая погода. По данным городского управления МЧС России, на протяжении всего дня будет преимущественно без осадков.

Утром в городе прогнозируют слабый туман, а днем – переменную облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Рассвет – 04:52, закат – 21:00.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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