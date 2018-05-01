В Петербурге завершилось Первомайское шествие во главе с Полтавченко

В Северной столице 1 мая состоялось традиционное праздничное шествие, в котором приняли участие представители местной власти.

Горожане вместе с губернатором Георгием Полтавченко, вице-губернатором Игорем Албиным, спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым прошли по невскому проспекту до Дворцовой площади, где состоялся митинг.

Градоначальник со сцены обратился к жителям Северной столицы, поздравив их с 1 мая.

«Мы любим наш город. Именно благодаря тому, как вы работаете и трудитесь, как вы заботитесь о Петербурге, город был, есть и всегда будет городом трудовой славы, потому что в нем работают самые лучшие, самые надежные и профессиональные люди», – сказал Полтавченко.

По Невскому проспекту сегодня также прошлись представители партий КПРФ и ЛДПР, которые направились к Исаакиевскому собору. На главную магистраль города вышли и оппозиционеры вместе с демонстрантами, поддерживающими заблокированный мессенджер Telegram.

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Telegram по решению суда будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

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