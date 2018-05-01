В Петербурге 1 мая будет дождливо и ветрено

В Северной столице во вторник, 1 мая, будут идти дожди, которые, возможно, дополнит гроза. По данным синоптиков, осадки преимущественно будут сохраняться днем.

В Праздник весны и труда жителям Петербурга придется спасаться и от ветра, скорость порывов которого может досчить 15 м/с.

Воздух днем прогреется до +12 гралусов. Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться.

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