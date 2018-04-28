  • 28 Апрель 2018
USD 29.04.2018 61.9997 -0.7263
USD ММВБ 17:17 62.0902  
EUR 29.04.2018 75.2056 -0.5549
EUR ММВБ 17:17 75.4952  
Нефть($) 28.04.2018 73.67 +0.10
Нефть(p) 28.04.2018 4567.52 -47.23

Жильцы разрушенного дома на Народного Ополчения пожаловались на бездействие чиновников

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Тем не менее глава Красносельского района Виктор Черкашин пообещал, что петербуржцы смогут вернуться домой после 20 мая.

Жители дома на проспекте Народного Ополчения, где в марте 2018 года произошел взрыв, жалуются на работу чиновников о помощи пострадавшим.

За петербуржцев вступились депутаты Законодательного собрания от Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова, а также глава местного отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. Они обратились к прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко и председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леониду Богданову с требованием проверить деятельность администрации Красносельского района.

Парламентарии отметили, что до сих пор не определены сроки завершения восстановительных работ и размер ущерба, причиненный имуществу пострадавших. Петербуржцев также заставляют признавать себя не «пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации», а «малоимущими гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию».

Депутаты отметили, что это препятствует реализации законных прав жителей дома на Народного Ополчения. Марина Шишкина отметила, что люди, которые не в состоянии доказать свой статус малоимущего, могут остаться без государственной поддержки.

Накануне глава Красносельского района Виктор Черкашин пообещал, что жильцы смогут вернуться домой после 20 мая. По его словам, к этой дате здание будет восстановлено.

Взрыв бытового газа в доме 219 по проспекту Народного Ополчения произошел 13 марта в шестом часу вечера. В результате обрушились наружные стены на 8 и 9 этажах здания, а также лестничные марши в пострадавшем подъезде. После взрыва в доме случился пожар, однако его быстро потушили. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:

Три человека пострадали из-за взрыва в жилом доме в Петербурге

Через пару дней после инцидента Смольный перевел 2 млн 301 тыс. рублей на счета пострадавших и владельцев поврежденных квартир в доме на проспекте Народного Ополчения. Об этом глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил в прямом эфире программы «Время суток». Согласно городскому закону, размер помощи может составлять от 100 до 250 тыс. рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

    Фестиваль ледоколов, джаз у Адмиралтейства, цирковое шоу и даже лекция про комиксы – самые интересные мероприятия в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram