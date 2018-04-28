Жильцы разрушенного дома на Народного Ополчения пожаловались на бездействие чиновников

Жители дома на проспекте Народного Ополчения, где в марте 2018 года произошел взрыв, жалуются на работу чиновников о помощи пострадавшим.

За петербуржцев вступились депутаты Законодательного собрания от Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова, а также глава местного отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. Они обратились к прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко и председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леониду Богданову с требованием проверить деятельность администрации Красносельского района.

Парламентарии отметили, что до сих пор не определены сроки завершения восстановительных работ и размер ущерба, причиненный имуществу пострадавших. Петербуржцев также заставляют признавать себя не «пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации», а «малоимущими гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию».

Депутаты отметили, что это препятствует реализации законных прав жителей дома на Народного Ополчения. Марина Шишкина отметила, что люди, которые не в состоянии доказать свой статус малоимущего, могут остаться без государственной поддержки.

Накануне глава Красносельского района Виктор Черкашин пообещал, что жильцы смогут вернуться домой после 20 мая. По его словам, к этой дате здание будет восстановлено.

Взрыв бытового газа в доме 219 по проспекту Народного Ополчения произошел 13 марта в шестом часу вечера. В результате обрушились наружные стены на 8 и 9 этажах здания, а также лестничные марши в пострадавшем подъезде. После взрыва в доме случился пожар, однако его быстро потушили. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Через пару дней после инцидента Смольный перевел 2 млн 301 тыс. рублей на счета пострадавших и владельцев поврежденных квартир в доме на проспекте Народного Ополчения. Об этом глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил в прямом эфире программы «Время суток». Согласно городскому закону, размер помощи может составлять от 100 до 250 тыс. рублей.