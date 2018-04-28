В Петербурге разрешили Конопляный марш в день несогласованной акции Навального

Смольный согласовал проведение в Петербурге Конопляного марша, международной акции о декриминализации марихуаны. О разрешении властей Петербурга рассказал адвокат Аркадий Чаплыгин, организатор мероприятия.

Акция состоится 5 мая на территории сада имени 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны. Изначально марш собирались провести на Ново-Александровской улице, но его перенесли по предложению Смольного.

Член оргкомитета мероприятия Михаил Блазович отметил, что акцию могли согласовать из-за митинга оппозиционного политика Алексея Навального, который назначил свою акцию на 5 мая. Власти Петербурга не разрешили собраться его сторонникам на площади Ленина, поэтому Навальный заявил, что несогласованная акция состоится на Дворцовой площади.

«И на фоне его митинга наше шествие уже не кажется чем-то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», – передает «Лентач» слова Блазовича.

Всемирный Конопляный марш проходит с 1999 года каждую первую субботу мая в сотнях городов по всему миру. Его участники призывают власти смягчить законодательство в отношении производителей и потребителей конопли.

UPD. Организаторы Конопляного марша за легализацию марихуаны позже 28 апреля сообщили, что не будут проводить шествие в саду имени 30-летия Октября. Такое решение они приняли из-за давления на администрацию Невского района, которая согласовала акцию. Новое место для акции – это будет неполитическое шествие с шариками и цветами и без плакатов – организаторы пока не выбрали. Тем не менее, на акции планируется составить обращение с требованием декриминализовать производство и потребление марихуаны для последуюещго обращения к президенту, а также правительству, Госдуме и Совету Федерации.

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