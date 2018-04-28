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Три корпуса проблемного ЖК «Новая Каменка» сдадут в мае

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© Фото: vk.com/club104480408

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В комитете по строительству Петербурга пообещали, что срок ввода в эксплуатацию еще двух корпусов «изменению не подлежит».

Три корпуса жилого комплекса «Новая Каменка» сдадут в эксплуатацию в мае 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

В течение последнего месяца весны будут готовы корпуса под номерами 2, 3 и 6. К настоящему времени эксперты провели итоговую проверку трех корпусов. Генеральный подрядчик, ООО «СПК-А», пообещал устранить все замечания Службы государственного строительного надзора и экспертизы до 29 апреля.

В пресс-службе отметили, что корпуса 4 и 5 введут в эксплуатацию во втором квартале 2018 года, а корпус 1 – в последнем квартале. Заместитель председателя комитета Евгений Барановский заявил, что «этот срок изменению не подлежит».

«Генеральному подрядчику необходимо максимально мобилизовать ресурсы, чтобы не допустить отставания от графика производственных работ», – добавил чиновник.

В комитете по строительству добавили, что 16 мая состоится встреча с дольщиками «Новой Каменки» при участии представителей застройщика и подрядных организаций.

История с проблемами группы компаний «СУ-155», которой принадлежит проект ЖК, тянется с 2015 года. Долги компании на сентябрь того года только перед банками достигала 30 млрд рублей. Затраты на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 – жилые дома) «СУ-155» оценивались в 39 млрд рублей, число дольщиков – в 39 тыс. человек.

В итоге в конце 2015 года было принято решение о санации застройщика. Основным санатором стал банк «Российский капитал».

Чтобы добиться результатов по долгострою «СУ-155» в Каменке, обманутым дольщикам строительной компании «приходилось устраивать голодовку в приемной депутата Законодательного собрания Ольги Галкиной. В результате в конце декабря 2016 года достроили два дома проблемной компании.

История с «СУ-155» дошла и до Путина: в мае 2017 года он поручил отчитаться о мерах по завершению строительства объектов. Срок президент установил до 1 сентября.

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