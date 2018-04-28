Петербург закупит автобусы с газовыми двигателями на 900 млн рублей

Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил о закупке 61 автобуса на газовом топливе за 912 млн рублей.

Конкурс на поставку транспорта, согласно данным сайта госзакупок, выиграла компания «Бакулин Моторс Групп». Согласно условиям тендера, автобусы в городе должны появиться до 30 сентября.

Новый односекционный транспорт будет работать на природном газе. Предполагается, что каждый автобус должен вмещать не менее 88 пассажиров.

Раньше компания «Бакулин Моторс Групп» называлась ГК «Волгабас», ее директор — предприниматель Алексей Бакулин. Он входил в число собственников ООО «Волгабас», который уже выполнял заказы для «Пассажиравтотранса».

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