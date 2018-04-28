В Петербурге 28 апреля будет облачно и до +12 градусов

В Северной столице 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным синоптиков, на протяжении дня местами будут идти кратковременные дожди. Утром в городе будет наблюдаться слабый туман.

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Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов. Скорость юго-западного, западного ветра составит 4-9 м/с.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» добавили, что атмосферное давление в субботу будет повышаться.

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