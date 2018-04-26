Картина дня: фильм о Собчаке, визит Путина в Петербург и реконструкция станции «Парк Победы»

Самой популярной темой дня, согласно «Монитору», стал трейлер документального фильма о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Бестрее всех об этом написали «ЗакС.ру» (10:10), 78.ru (10:45), «Мой район» и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (11:40).

Трейлер картины, посвященной экс-главе Северной столицы, представила его дочь Ксения Собчак, телеведущая и бывший кандидат на пост президента России. Режиссером фильма выступила журналистка Вера Кричевская.

Лента представляет собой серию интервью с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и другими известными личностями.

В фильме Ксения Анатольевна попытается разобраться, что в 1996 году произошло между ее отцом и бывшим главой государства Борисом Ельциным. Она также ответит на вопросы, почему Собчак назначил Путина своим первым помощником и почему Ельцин остановил свой выбор именно на Владимире Владимировиче. Премьера картины «Дело Собчака» запланирована на 24 мая, прокат начнется в июне.

Видео: YouTube / Ксения Собчак

Второй темой дня, по версии «Монитора», стал визит президента Владимира Путина в Петербург. Петербургские СМИ изначально рассказали о планах главы РФ посетить Северную столицу, а затем сообщили об итогах поездки.

Российский лидер выступил на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров в Политехническом университете, предложив реализовать в стране дополнительную программу по строительству студенческих общежитий.

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что студенческие кампусы должны быть современными и комфортными. По его словам, вопросом возведения общежитий и поиском источников для строительства должно заняться новое правительство. Оно же вместе с вузами проработает все аспекты новой программы.

В пятницу, 27 апреля, российский лидер встретится в Таврическом дворце с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. На встрече с участием спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина будут обсуждаться меры по реализации послания Федеральному Собранию от 1 марта.

Далее Путин прибудет в штаб-квартиру Русского географического общества (РГО), где проведет заседание Попечительского Совета, в ходе которого подведут итоги работы организации за 2017 год и представят лучшие проекты текущего года.

Третьей новостью дня, по данным «Монитора», стала грядущая реконструкция станции метро «Парк Победы». Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (25 апреля в 22:15), «Мой район» (25 апреля в 22:40) и 78.ru (08:00).

Станцию «синей» ветки петербургского метро будут реконструировать с 2021 года. В ближайшие три года специалисты должны подготовить проектную документацию для работ.

Цена разработки проекта составила почти 145 млн рублей. Документация должна быть готова до 12 мая 2021 года.

Предполагается, что на «Парке Победы» заменят эскалаторы, отремонтируют вестибюль и проведут дополнительные работы, чтобы привести станцию в порядок. Сроки проведения реконструкции в настоящее время не сообщаются.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».