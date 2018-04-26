  • 27 Апрель 2018
USD 27.04.2018 62.6027 +0.8533
USD ММВБ 00:05 61.6661  
EUR 27.04.2018 76.1812 +0.8531
EUR ММВБ 00:05 75.2925  
Нефть($) 26.04.2018 74.74 +0.99
Нефть(p) 26.04.2018 4678.93 +124.91

Картина дня: фильм о Собчаке, визит Путина в Петербург и реконструкция станции «Парк Победы»

Автор:


© Фото: скриншот видео: Youtube / Ксения Собчак

Темы дня

Когда выйдет фильм про первого мэра Петербурга, что делал в Северной столице президент РФ и когда начнется ремонт станции «синей» ветки метро.

Самой популярной темой дня, согласно «Монитору», стал трейлер документального фильма о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Бестрее всех об этом написали «ЗакС.ру» (10:10), 78.ru (10:45), «Мой район» и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (11:40).

Трейлер картины, посвященной экс-главе Северной столицы, представила его дочь Ксения Собчак, телеведущая и бывший кандидат на пост президента России. Режиссером фильма выступила журналистка Вера Кричевская.

Лента представляет собой серию интервью с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и другими известными личностями.

В фильме Ксения Анатольевна попытается разобраться, что в 1996 году произошло между ее отцом и бывшим главой государства Борисом Ельциным. Она также ответит на вопросы, почему Собчак назначил Путина своим первым помощником и почему Ельцин остановил свой выбор именно на Владимире Владимировиче. Премьера картины «Дело Собчака» запланирована на 24 мая, прокат начнется в июне.

Видео: YouTube / Ксения Собчак
 

Второй темой дня, по версии «Монитора», стал визит президента Владимира Путина в Петербург. Петербургские СМИ изначально рассказали о планах главы РФ посетить Северную столицу, а затем сообщили об итогах поездки.

Российский лидер выступил на пленарном заседании съезда Российского Союза ректоров в Политехническом университете, предложив реализовать в стране дополнительную программу по строительству студенческих общежитий.

«Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что студенческие кампусы должны быть современными и комфортными. По его словам, вопросом возведения общежитий и поиском источников для строительства должно заняться новое правительство. Оно же вместе с вузами проработает все аспекты новой программы.

В пятницу, 27 апреля, российский лидер встретится в Таврическом дворце с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. На встрече с участием спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина будут обсуждаться меры по реализации послания Федеральному Собранию от 1 марта.

Далее Путин прибудет в штаб-квартиру Русского географического общества (РГО), где проведет заседание Попечительского Совета, в ходе которого подведут итоги работы организации за 2017 год и представят лучшие проекты текущего года.

Третьей новостью дня, по данным «Монитора», стала грядущая реконструкция станции метро «Парк Победы». Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (25 апреля в 22:15), «Мой район» (25 апреля в 22:40) и 78.ru (08:00).

Станцию «синей» ветки петербургского метро будут реконструировать с 2021 года. В ближайшие три года специалисты должны подготовить проектную документацию для работ.

Цена разработки проекта составила почти 145 млн рублей. Документация должна быть готова до 12 мая 2021 года.

Предполагается, что на «Парке Победы» заменят эскалаторы, отремонтируют вестибюль и проведут дополнительные работы, чтобы привести станцию в порядок. Сроки проведения реконструкции в настоящее время не сообщаются.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Великая красота: необычные храмы Петербурга разных религий

    Самый северный буддийский храм, крупнейшая мечеть в европейской части России и величественная синагога – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram