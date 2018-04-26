В Петербурге 29 апреля пустят 103 бесплатных автобуса из-за матча «Зенита» и ЦСКА

В Северной столице из-за проведения футбольного матча между «Зенитом» и ЦСКА 29 апреля для болельщиков пустят 103 бесплатных автобусов-шаттлов.

Транспорт начнет ходить к «Зенит-арене» с 13:30 и прекратит в 16:30, когда начнется встреча. На протяжении трех часов после игры они будут ездить в обратном направлении, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Болельщики смогут воспользоваться автобусами S3 от метро «Петроградская» и S4 от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров».

На маршруте S6 от «Чкаловской» можно добраться до Спортивной улицы. С 13:30 до 15:30 автобусы будут ходить по удлиненной трассе до парковки у «Сибур Арены».

После окончания матча в течение трех часов автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно. Отправиться по маршруту S6 можно будет только от временного перрона на Спортивной улице.

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