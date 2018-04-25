Албин рассказал, что специально придумал историю про бакланов на «Зенит-арене»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что специально придумал историю про бакланов, которые якобы вредят крыше стадиона «Зенит-арена». Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, работающими в сфере строительства и архитектуры.

По его словам, жителей Северной столицы нужно было отвлечь от проблем нового стадиона на Крестовском острове.

Читайте также:

Руферы: «Зенит-арена» провалила проверку на безопасность

«Нужно было переключить внимание горожан с негативной информации о проблемах при строительстве стадиона. Найти яркий образ, который перевел бы обсуждение этой темы в иное русло», – отметил Албин.

Он подчеркнул, что не ожидал «эффекта разорвавшейся бомбы» от своих слов. Вице-губернатор добавил, что «Зенит-арена» полностью защищена от птиц.

Популярность бакланов возросла до такой степени, что эта птица стала символом «Зенит-арены». Появилась даже петиция о переименовании стадиона в «Баклан-арену».

«Зенит-арену» строили десять лет с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, сумма строительства неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.