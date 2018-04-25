Застройщик «Норманн» с 6,2 тыс. дольщиков объявит о банкротстве

Строительная компания «Норманн», которая возводит в Петербурге и Ленобласти восемь жилых комплексов, собирается подать иск о собственном банкротстве. Соответствующая запись появилась в Едином федеральном реестре о деятельности юридических лиц, сообщил «Деловой Петербург».

Гендиректор компании Борис Бросалин заявил, что руководство «Норманна» будет подавать иск, чтобы «иметь возможность контролировать ситуацию и избежать недружественных действий». Он подчеркнул, что застройщик стремится избежать банкротства, достроить дома и отдать квартиры более чем 6 тыс. дольщиков. Сумма обязательств компании перед ними превышает 3 млрд рублей.

«Норманн» возводит в Петербурге комплексы «Нормандия» в Коломягах, «На Заречной» и «Три апельсина» на Парнасе и «Ижора Парк» в Металлострое. В Ленобласти строятся ЖК «Яркий» в Янино-1, «Морошкино» в деревне Порошкино, «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в Мурино. Строительство объектов идет с отставанием от графика. Чтобы найти деньги для завершения комплексов, компания продала часть активов, но не смогла найти инвесторов.

В настоящее время в картотеке арбитражного суда зарегистрированы несколько исков о признании несостоятельными нескольких структур «Норманна»: ООО «Норманн ЛО», ООО «Норманн-Строй», НАО «ИСГ «Норманн», ООО «Норманн».

В феврале 2018 года в Петербурге прошел митинг обманутых дольщиков. На площади Ленина собралось почти 600 человек, в том числе люди, которые много лет ждут квартиры от «Норманна».

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