В Петербурге 25 апреля ожидаются дожди

В Северной столице в среду, 25 апреля, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.



На протяжении дня в городе будет сохраняться облачная погода. Скорость юго-западного и западного ветра составит 4-9 м/с.



Температура воздуха в городе поднимется до +10 градусов. У водоемов будет холоднее, примерно +6 градусов.



Петербургские синоптики уточнили, что атмосферное давление будет слабо понижаться.

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